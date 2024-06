Formula 1 | Alpine, Ocon bissa la Q3 nel Gran Premio d’Austria

L’Alpine conferma i miglioramenti sulla vettura. Esteban Ocon ha chiuso le qualifiche in Austria in decima posizione, dimostrando come la A524 sia comunque sulla buona strada per quel che concerne gli sviluppi. Il francese ha quasi del tutto replicato la buona prova della Sprint Qualifying, mentre nella mini gara di oggi ha faticato e non poco. Chi invece ci ha capito poco è stato Gasly, solo tredicesimo anche per via di un cambio d’assetto importante sulla sua vettura e che evidentemente non ha dato i frutti sperati.

“Giornata impegnativa – ha detto Ocon. Sapevamo che sarebbe stato difficile prendere punti nella Sprint, e abbiamo dovuto utilizzare un set di gomme usate. Sono però soddisfatto delle qualifiche, siamo entrati di nuovo in Q3, come ieri. La sessione di oggi è stata più serrata nel centro gruppo con margini molto piccoli a separare tante vetture. Mi accontento del decimo posto, ma oltre il nono non potevamo fare perché i primi quattro team sono troppo lontani. Abbiamo deciso di utilizzare tre nuovi set di soft in Q2 così da assicurarci il passaggio del taglio, ma non potevo lottare con Nico quindi in Q3. L’obiettivo è restare tra i primi dieci e andare a punti”.

“Non una delle nostre giornate migliori – ha dichiarato Gasly. Partenza difficile nella Sprint, ho perso posizioni quando andavo fuori traiettoria. Da quel momento sono rimasto bloccato nel traffico, non potevo fare di più per andare in zona punti. Ho cambiato un po’ il set-up dopo la gara per avere più velocità in rettilineo, ma il bilanciamento non era ottimale sin dal primo giro. La macchina scivolava molto durante le qualifiche, non sono riuscito a mettere tutto insieme. A volte questi cambiamenti ti portano a fare qualcosa di buono, altre no. Spero che mi possano supportare in gara così da avvicinarmi alla zona punti, c’è il ritmo complessivo per andare in top dieci”.