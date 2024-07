Mercedes | Apoteosi Russell a Spa: “Continuavo a dire di voler fare una sosta sola”

George Russell ha conquistato una vittoria fantascientifica a Spa. Andando contro tutto e tutti, il pilota della Mercedes ha optato per una sosta sola, mentre tutti gli altri ne hanno fatte due, e alla fine ha avuto ragione, portando la sua W15 al successo davanti a Hamilton e Piastri, arrembanti sì nel finale, ma evidentemente non abbastanza. L’inglese ha fatto un vero e proprio capolavoro, un qualcosa che spesso non paga nella Formula 1 moderna, ma è l’essere umano che vince contro i dati, le analisi fatte al muretto e gli ingegneri. Una vera e propria vittoria del pilota, accompagnato sicuramente da un’ottima macchina.

“E’ fantastico davvero, risultato eccezionale che non avevamo previsto – ha detto Russell. Non pensavamo di poter vincere nel meeting di stamattina quando abbiamo scelto le strategie, ma la macchina è stata fantastica, ci sono stati tanti cambiamenti da venerdì e le gomme poi erano ottime. Continuavo a dire di fare una sosta sola, complimenti davvero, anche Lewis è stato fantastico e in condizioni diverse avrebbe vinto lui. Prima della gara non era prevista questa strategia, ma è stato un lavoro di squadra: abbiamo tirato i dadi e si è deciso di correre questo azzardo, ma la macchina c’era, così come il passo, è stato un gran risultato. Abbiamo vinto tre gare quest’anno nelle ultime sei, ma vorrei ce ne fosse un’altra già subito, è il premio per il lavoro dei ragazzi in fabbrica”.