Ferrari | Leclerc: “Sono deluso, pensavo di giocarmela con la Mercedes”

Non può sorridere Charles Leclerc per il quarto posto nel Gran Premio del Belgio. La Ferrari si conferma come una monoposto ancora poco prestazionale rispetto al pacchetto di mischia nel quale è coinvolta con McLaren, Mercedes e Red Bull, ma oggi il monegasco è stato sempre attaccato a Hamilton per tutta la gara, tranne nel finale, quando è stato passato anche da Piastri perdendo ogni possibilità di podio, il vero obiettivo della Rossa in questo weekend. L’unica nota positiva è aver tenuto dietro Verstappen e Norris negli ultimi giri, ma è una consolazione più che magra.

“Sono deluso – ha detto Leclerc. Più andiamo veloci per via della benzina che si consuma, più nei curvoni in appoggio tocchiamo a terra, ma questo ce lo aspettavamo. Oggi mi delude quanto sia andata forte la Mercedes, perché sapevamo che McLaren e Red Bull fossero più performanti di noi, ma loro sono stati fortissimi con le due macchine. Pensavamo di fare la gara con loro, invece erano tra i migliori. All’inizio pensavo di essere entrato ai box troppo presto, poi però sapevo di come la gomma hard fosse una mescola molto buona. Col senno di poi avrei provato a fare una sola sosta, ma quello l’ha fatto solo George, che aveva molto meno da perdere rispetto a noi, mentre noi stessi abbiamo fatto la stessa strategia degli altri, solo che non avevamo passo”.