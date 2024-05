Formula 1 | Ferrari, Capelli predica cautela dopo la prova di Imola [VIDEO]

Formula Capelli Ferrari – Cautela e pazienza sono le parole chiave che ha utilizzato Ivan Capelli al termine dell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In un week-end caratterizzato dalle chiacchiere, soprattutto per le novità introdotte dalla Ferrari sulla SF-24, il talent di Sky Sport F1 HD ha invitato tifosi e appassionati a restare con i piedi ben piantati per terra, precisando come le novità introdotte dalla Rossa andranno valutate nell’arco dei prossimi tre GP, specialmente dal Canada in poi (Monaco, la prossima prova in calendario, non è indicativa sulla bontà del pacchetto evolutivo).

Un punto di vista chiaro che renderà il prosieguo di questa annata ricco di argomenti, soprattutto se la Rossa e la McLaren riusciranno a compiere l’ultimo e definitivo passo verso la leadership della Red Bull. Ad Imola, ricordiamo, la vittoria è stata conquistata da Max Verstappen davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Prossimo appuntamento tra sette giorni con il Gran Premio di Monte Carlo.