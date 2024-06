F1 | McLaren, Norris: “Verstappen è stato chiaramente il più veloce”

La McLaren scatterà nuovamente dalla prima fila. In Austria, Norris si è piazzato in seconda posizione al termine delle qualifiche, e così come nella Sprint avrà la possibilità di dare fastidio a Verstappen, magari senza farsi fregare come un dilettante, parole di Lando stesso dopo la mini gara del sabato. C’è la sensazione che il britannico possa giocarsela mettendo a paragone i due mezzi, ma sembra avere ancora qualcosa in meno del rivale, ma amico, olandese, non a caso tre volte campione del mondo contro una sola gara vinta dall’inglese.

“La macchina si è ben comportata nella Sprint, e questo ci ha dato fiducia per le qualifiche e per la gara – ha detto Norris. Nonostante le condizioni difficili, sono contento di essere nuovamente in prima fila, ma Max era chiaramente il più veloce in pista. Guardando alla gara, avremo bisogno di trovare qualcosa in più battere il ritmo della Red Bull, ma solitamente il nostro passo sui long run è migliore rispetto al giro secco, quindi sono convinto che faremo del nostro meglio”.