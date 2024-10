McLaren | Norris giù dal podio a Austin: “Penalità? Situazione molto strana”

E’ ovviamente deluso Lando Norris per il quarto posto di Austin. Partito dalla pole position, il pilota della McLaren è stato subito attaccato da Verstappen, e tra i due litiganti, ad approfittarne, è stato Leclerc, primo praticamente per tutta la gara. Al britannico quindi, ancora una volta, bisogna accusare una partenza più che negativa, grazie anche alla grandissima aggressività del tre volte campione olandese, il quale ha ottenuto ciò che voleva, ovvero arrivare davanti al rivale in campionato. Adesso i punti di distacco sono 57, di fatto Lando ne ha persi cinque nel weekend del Texas, e la situazione non è propriamente idilliaca. Poi la polemica sulla penalità nel finale, che non ha permesso all’inglese di chiudere davanti a Verstappen, cosa effettivamente successa in pista, ma i 5 secondi di penalità lo hanno relegato alle spalle del numero uno della Red Bull.

“Sarebbe stato meglio se avessero detto prima che sarei stato penalizzato – ha detto Norris. Quantomeno, se per loro fosse stato chiaro, avrei ridato la posizione. E’ una situazione strana, devi tirare a indovinare e sperare di aver fatto bene, altrimenti ti penalizzano, sennò sei fortunato. La gara è stata dura, non eravamo veloci e pensavamo di andare più forti, è andata così. Partenza? Col senno di poi è facile parlare: se fossi stato all’interno, con Max che prende quella zona, avremmo causato un incidente forse, quindi non lo so, ma lui ci è andato giù pesante andando fuori pista, se mi fossi inchiodato davanti mi avrebbe colpito. Io ho guidato bene, ma lui meglio di me”.