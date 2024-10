GP Austin | Ferrari, Vasseur: “Tutto sotto controllo, è stata la nostra domenica perfetta!”

Che grandissima vittoria quella della Ferrari a Austin. La Scuderia di Maranello ha portato a casa una doppietta senza storia con Leclerc davanti a Sainz. Il monegasco, partito quarto, si è ritrovato primo dopo curva 1, e quella posizione, di fatto, non l’ha mai lasciata se non nel valzer dei pit-stop. Molto bene anche Carlos, secondo ma mai realmente in grado di andare a prendere il suo compagno di squadra. Adesso la squadra del Cavallino Rampante si trova distante 48 punti dalla McLaren, leader del mondiale costruttori, mentre la Red Bull è soltanto a 8 lunghezze. L’euforia è massima, anche perché la SF-24 aggiornata tra Monza e Singapore ha dato i suoi frutti anche in una pista molto probante come quella del COTA. Non è stato fatto ancora nulla, ma la Ferrari c’è nella lotta al titolo.

“È stata una domenica perfetta – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Abbiamo fatto un ottimo lavoro questo weekend, portando a casa molti punti, però dobbiamo restare concentrati e non pensare di essere campioni solo per come sono andate le cose oggi. Abbiamo avuto sempre la situazione sotto controllo, così come la strategia con entrambi i piloti e chiaramente quando hai un leggero vantaggio, come è stato oggi, è molto più facile fare un buon lavoro. La macchina è migliorata molto in termini di guidabilità rispetto a dove eravamo qualche gara fa e questo ha contribuito al risultato. Charles ha effettuato una partenza perfetta e ha gestito bene le gomme, mentre con Carlos abbiamo dovuto anticipare un po’ la sua sosta per fare undercut su Max . Una volta in aria libera è riuscito ad avere il suo ritmo e questo gli ha dato la seconda posizione”.

“La prossima settimana in Messico sarà una storia completamente diversa con l’altitudine che la rende una gara unica nel suo genere nella quale si deve curare molto il raffreddamento ed è per questo che non è così scontato che se sei veloce ad Austin, lo sarai anche in Messico. Di sicuro però questa doppietta è un grande moltiplicatore di motivazione per la prossima settimana. Per quanto riguarda il campionato, continuiamo ad affrontarlo una gara alla volta, visto che ci sono ancora molti punti disponibili, compresi quelli delle gare Sprint e tutto è ancora possibile. Ora torniamo a concentrarci solo sulla nostra prestazione a partire dal Messico e cercando di fare del nostro meglio anche là”.