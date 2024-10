F1 | Leclerc firma la vittoria ad Austin: “Siamo molto contenti, non potevamo sognare nulla di meglio”

Una Ferrari principesca, un Charles Leclerc sontuoso. Se la squadra del Cavallino era attesa dall’esame di Austin, beh si può dire che Maranello ha superato lo scoglio texano con il massimo dei voti. Anzi, con lode. Su una pista permanente, tecnica e veloce, la SF-24 è stata protagonista di una gara solida dove a fare la differenza è stata la costanza mostrata dai due ferraristi.

Il punto di svolta per la gara di Leclerc è stata la partenza dove l’alfiere della Rossa, approfittando della battaglia che ha visto protagonista i rivali al titolo Norris-Verstappen, è riuscito a inserirsi tra le due vetture portandosi in testa alla corsa. Leadership che ha conservato fino alla bandiera a scacchi, portando a tre i suoi successi stagionali e a quattro quelli Ferrari. Maranello con questa doppietta si è rilanciata anche nel Mondiale costruttori, dove paga 48 punti di ritardo dalla vetta occupata dalla McLaren e otto invece di ritardo dalla Red Bull.

“Siamo molto contenti, non è stato un weekend facile dove ho faticato a trovare il feeling con la vettura – ha dichiarato Leclerc a fine gara – Però avevo fiducia che in gara avrei trovato un feeling migliore, in effetti è successo. Dopo la Sprint Race pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto oggi, ma eravamo comunque in vantaggio. Siamo molto contenti e non potevamo sognare nulla di meglio.

Sulla partenza: “È stata una gran curva 1, ed era quella che volevo fare. Al via siamo partiti molto bene, sapevo che saremmo stati molto vicini. Ieri ero stato io la vittima, trovandomi nel posto sbagliato. Oggi invece ho trovato un vantaggio e poi chiaramente questo ha avvantaggiato il nostro primo stint, avevamo uno straordinario passo. Il secondo invece è stato di gestione. Abbiamo avuto un grande passo per tutto il weekend, soprattutto in gara. Devo ringraziare gli ingegneri che hanno lavorato come dei pazzi negli ultimi mesi, portando degli aggiornamenti che avevamo già a Singapore e nelle ultime gare: stanno dando frutti. Il team sta lavorando benissimo, i pit sono stati bellissimi e tutto sta andando alla perfezione. Sono contentissimo”.

L’ultima volta che la Ferrari ha colto una doppietta negli Stati Uniti risaliva al 2006: “Sono molto contento, ora il nostro obiettivo è il titolo. la strada è lunga, però è un buon inizio per questo trittico di gare”.