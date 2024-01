Sauber, Zhou convinto che la squadra possa tornare ai livelli del 2022

Rispetto ad un 2022 estremamente positivo, nel 2023 la Sauber – ancora Alfa Romeo – ha vissuto una stagione alquanto complicata, chiusa al nono posto della classifica Costruttori e con soli sei piazzamenti in zona punti, tra cui quello doppio nel GP del Qatar.

Guanyu Zhou, tre volte nono come miglior risultato, è però convinto che la scuderia nel 2024 tornerà sui buoni livelli del 2022, avendo compreso appieno le lacune dell’ultima monoposto e forte dell’arrivo a Hinwill di James Key nel ruolo di direttore tecnico. La squadra, che prenderà il nome di Stake F1 Team in attesa di diventare Audi dal 2026, è alla ricerca di una sua precisa fisionomia, ma non ha l’intenzione di fare da mera comparsa nel prossimo biennio.

“Lo sviluppo procede nel verso sperato – le parole di Zhou a Motorsport.com -. Speriamo che il lavoro pre stagionale ci consenta di prendere la direzione migliore. L’obiettivo è di avere un team più forte grazie ai nuovi tecnici che stanno arrivando. Ho tanta fiducia nella squadra e credo che torneremo sui livelli del 2022. Già la scorsa estate abbiamo capito dove bisognava lavorare, sulla mancanza di aderenza della monoposto con pista sporca o temperature basse, spesso faticavamo a mandare in temperatura le gomme o dovevamo fare troppe correzioni di sterzo in curva. Su questi aspetti ci darà una grande mano anche James Key”.