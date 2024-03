F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen in zona punti a Melbourne

Melbourne – Risultato storico per la Haas che termina la gara all’Albert Park con entrambe le vetture in zona punti. Qui, dove la squadra americana fece il suo debutto – con Romain Grosjean in sesta posizione – Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen si portano a casa ben tre punti, fondamentali per le sorti del campionato. Il tedesco riesce ad approfittare di entrambe le VSC, macinando sorpassi in uscita pit-lane: così riesce a mettersi davanti al compagno di squadra e a tagliare il traguardo in nona posizione.

Hulkenberg: “La Virtual Safety Car è stata fondamentale”

“La prima Virtual Safety Car mi ha aiutato, ho guadagnato una posizione in entrambe le soste, è li che mi sono giocato la gara, insieme al grande lavoro di squadra: sono molto felice. La nona e la decima posizione sono comunque un gran risultato: nonostante il ritiro di Verstappen e le due Mercedes c’erano ancora i top 5 a giocarsi i punti, per cui è un buon risultato. Ero molto più a mio agio con la vettura rispetto alle qualifiche, una sensazione diversa rispetto allo scorso anno”.

Magnussen: “Prestazioni incoraggianti”

Decima posizione, invece, per Kevin Magnussen.

“Grazie ad un grande lavoro di squadra abbiamo entrambe le vetture in zona punti. La Virtual non mi ha aiutato, ma ha aiutato Nico, così lui è rientrato in lotta ed è bellissimo conquistare tre punti. E’ davvero incoraggiante: l’anno scorso sapevamo che la gara non sarebbe andata bene, mentre oggi mi sveglio la domenica sapendo di avere una chance per lottare. Il nostro passo gara è più forte rispetto a quello della qualifica, dobbiamo continuare a migliorare”.