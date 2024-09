McLaren | GP Baku, Norris già fuori in Q1: “Colpa delle bandiere gialle”

E’ durata meno di venti minuti la qualifica di Lando Norris a Baku. Il pilota inglese della McLaren è stato infatti escluso in Q1, e domani partirà dalla diciassettesima posizione nel Gran Premio dell’Azerbaijan. Un brutto colpo per entrambi i campionati mondiali, e specialmente in quello piloti, dove il britannico ha ancora sulla carta delle chances di dare fastidio a Verstappen, leader con 62 punti di vantaggio, sembra poter andare in fumo molto velocemente, anche perché prestazioni così non aiutano. La squadra di Woking non deve perdere di vista nemmeno il mondiale costruttori, visto che la Ferrari è in netta ripresa e domani partirà dalla pole position con Leclerc e dal terzo posto con Sainz.

Norris prova a giustificare la sua brutta prestazione, e nelle interviste al ring rilasciate a Sky, non riesce certamente a nascondere la delusione in viso. Un’espressione vista troppe volte negli ultimi mesi, evidentemente il pilota inglese sta vivendo piuttosto male tutta la pressione riservatagli ultimamente: “Ho trovato le bandiere gialle – riferisce Lando. La macchina andava piuttosto bene, ma dovevo fare quel secondo giro e non sono riuscito a eseguirlo a dovere. E’ stata una sfortuna”.

L’altra McLaren, quella di Piastri, si è classificata al secondo posto, e domani l’australiano sarà quindi in prima fila accanto a Leclerc e davanti a Sainz, quindi nel panino Ferrari. Due punte in favore della Scuderia di Maranello, che proverà ad approfittare al massimo di questa situazione per accorciare in classifica.