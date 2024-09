F1 | Red Bull, Verstappen è solo sesto: “Macchina imprevedibile, abbiamo superato il limite”

Baku – Qualifica altalenante per il tre volte campione del mondo Max Verstappen, che forse ha sperato, almeno per un attimo, di poter tornare tra le prime file dopo diversi weekend complicati. Alla fine del Q1 l’olandese è sesto, ma a dargli carica è speranza è l’inaspettata eliminazione di Lando Norris, che scatterà dalla diciassettesima casella. In Q2 la Red Bull si accende, e sembra di rivedere quella vettura che non aveva rivali ad inizio stagione: Max segna il miglior tempo, ma le cose cambiano ancora. Nel primo tentativo in Q3 Verstappen fa un errore e resta dietro al compagno di squadra; alla bandiera a scacchi si riconferma in sesta posizione – a sei decimi dal pole man Charles Leclerc – mentre Sergio Perez, più veloce di ben due decimi, si mette in seconda fila con il quarto miglior tempo. Un’altra doccia fredda per Max, che per tutto il weekend non è riuscito a trovare il feeling con la vettura, lamentandosi in radio e regalando più di qualche errore in pista. Verstappen potrà consolarsi con la disastrosa performance di Lando Norris. Le carte, però, sono più mescolate che mai e l’olandese dovrà fare di tutto per recuperare posizioni e, sopratutto, restare davanti a quella McLaren.

Verstappen: “Volevo avvicinarmi di più all’assetto perfetto e invece abbiamo superato il limite”

“Naturalmente mi aspettavo di più da queste qualifiche, ma abbiamo fatto dei cambiamenti alla vettura poco prima del Q1 e probabilmente ci hanno portato un po’ troppo al limite con la macchina, era diventata difficile da guidare. E’ un peccato, perché volevo avvicinarmi di più all’assetto perfetto e invece abbiamo superato il limite. Questo mi infastidisce, perché vogliamo sempre perfezionare le cose e invece abbiamo preso la strada sbagliata: questo ha compromesso le mie qualifiche, non ho ritrovato la fiducia. Se non ti senti completamente a tuo agio, non puoi attaccare. Nel primo giro in Q3 sono quasi andato fuori alla prima curva, per cui si, poteva andare meglio, ma è stato difficile fare quel giro; sul circuito cittadino, con una macchina imprevedibile, diventa tutto più difficile”.