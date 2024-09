F1 | Ferrari, l’ammissione di Vasseur sulla gara di Baku: “C’era il passo per vincere”

Un’occasione persa. Non può essere definita diversamente la chance non sfruttata dalla Ferrari nello scorso weekend, in cui la Formula 1 è stata impegnata sul tracciato cittadino di Baku. La scuderia del Cavallino non è infatti riuscita a a conservare in gara la superiorità emersa in qualifica, dove al sabato aveva colto la pole position con Charles Leclerc.

A beffare la Rossa e il monegasco sono stati l’ottima gestione strategica della McLaren e quella gomme di un grande talento come Oscar Piastri che hanno preso in contropiede la squadra di Maranello, con Leclerc che durante la corsa non è riuscito a recuperare la posizione persa.

Frederic Vasseur, analizzando l’appuntamento in Azerbaijan, ha sottolineato come il giro precedente e successivo alla sosta doveva essere gestito in maniera differente. Una situazione che, unita all’incidente di Carlos Sainz nel finale con la Red Bull di Sergio Perez, ha fatto perdere punti molto importanti alla Ferrari nella battaglia iridata più che mai accesa nel Costruttori.

“Avevamo il passo, penso che probabilmente abbiamo sbagliato l’ultimo giro prima del pit stop, il primo giro dopo il pit stop e abbiamo perso la gara a questo punto – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – Ora, se rifacessimo la gara, dovremmo fare il pit stop un giro prima?”.

Il francese, continuando il proprio discorso, ha aggiunto: “È quello che è, dobbiamo imparare da questo e fare un lavoro migliore la prossima volta. La mancanza di un lungo stint prima del weekend probabilmente non ha aiutato Charles in questa fase. Ora è alle nostre spalle, abbiamo ottenuto la seconda posizione. La P2 in generale è un buon risultato per Charles per il campionato e di sicuro siamo un po’ frustrati perché avevamo lo spazio e il ritmo per vincere questo fine settimana”.