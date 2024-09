Mercedes | Wolff sul podio di Baku: “Onestamente meritavamo di arrivare al quinto posto”

La Mercedes ha conquistato fortunosamente il podio del Gran Premio d’Azerbaijan. Russell infatti, è arrivato terzo approfittando dell’incidente del penultimo giro tra Perez e Sainz, in quel momento in lotta addirittura per la seconda posizione occupata fino a quel momento dalla Ferrari di Leclerc. Le prestazioni della W15 a Baku non sono state soddisfacenti nel complesso, e considerando anche i problemi avuti da Hamilton, partito dai box dopo aver cambiato la power unit prima della gara, si può considerare la performance di questo weekend non all’altezza delle aspettative, così come accaduto anche a Zandvoort e Monza.

“Guardiamo al lato positivo di oggi: siamo riusciti a portare una delle nostre vetture sul podio – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la gara di Baku. Abbiamo visto una lotta serrata nelle posizioni di testa, conclusasi con l’incidente di Sainz e Perez. Ereditare un terzo posto è sicuramente meglio di quanto ci aspettassimo, anche se, in termini di ritmo, il nostro vero piazzamento sarebbe stato il quinto. Ora analizzeremo la gara e il weekend nel loro complesso. La seconda parte della nostra prestazione con le gomme hard è stata incoraggiante. George è riuscito a gestire bene le temperature e, avendo guidato in solitaria nelle fasi iniziali del suo stint, ha mantenuto un buon passo fino alla fine”.

“Per Lewis è stato più complicato a causa del traffico, ma in alcune fasi ha dimostrato una buona velocità. Ora ci prepariamo per Singapore, un circuito altrettanto impegnativo, dove sarà difficile prevedere come si comporteranno tutti. Studieremo i dati raccolti questo weekend, lavoreremo sul bilanciamento della vettura e puntiamo a un weekend più forte lì”.