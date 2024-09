Ferrari | Altra pole di Leclerc a Baku: “Adesso c’è un lavoro da finire”

Altra, ennesima super prestazione di Charles Leclerc a Baku. Il pilota della Ferrari ha conquistato la quarta pole position consecutiva in Azerbaijan, con un altro giro mostruoso e che ha regolato Oscar Piastri, secondo con la McLaren. Evidentemente il monegasco ama questo tracciato, ma c’è un tabù da sfatare, un po’ come accaduto a Monaco quest’anno, ovvero convertire questa partenza davanti a tutti in vittoria, cosa mai riuscita nelle ultime tre occasioni, nelle quali è sempre partito dalla pole. Sarà la volta buona? Sicuramente la SF-24 va molto meglio in configurazione gara, vedremo se, anche con l’aiuto di Sainz, terzo, ci sarà finalmente questa vittoria.

“Non è un Gran Premio di casa – sorride Charles al ring delle interviste. Però sicuramente mi piace tanto questa pista, mi sento a mio agio e già dalle prime libere mi sentivo bene, errore a parte. Anche dopo l’incidente non ho perso nulla per quanto riguarda la confidenza, poi ovviamente nelle Libere 2 e 3 ho dovuto riacquisire un po’ di fiducia lì per non perdere altri giri, però sono contento della macchina, non ho cambiato nulla o quasi dal primo giro della prima sessione alla qualifica, e questo è raro, ma mi sentivo bene con la vettura e sapevo che con la guida avrei potuto cambiare il bilanciamento, e quando va così mi sento a mio agio. Non avevo troppo sottosterzo o troppo sovrasterzo, era gestibile con la mia guida e questo ha fatto la differenza”.

“Nel 2021 e nel 2023 non avevo certamente la macchina per vincere, anche se i giri erano buoni, mentre nel 2022 avevo la macchina ma il motore è saltato per aria. Succede, quest’anno vediamo: non ho fatto un giro in configurazione gara, sarà importante adattarsi velocemente, ma siamo più forti con tanta benzina rispetto alla qualifica quest’anno, è lì che trovo fiducia. Tra la carta e la realtà c’è sempre una differenza, ma farò di tutto per essere pronto e finire il lavoro. Rischio penalità prima della qualifica? Non sapevo che decisione avrebbero preso, ho vissuto quella situazione e sapevo di aver fatto la cosa giusta, sono sempre onesto con me stesso ed ero tranquillo una volta salito in macchina”.