F1 | Webber sulla vittoria di Piastri a Baku: “Una delle sue migliori prestazioni”

Quella di Baku è stata la gara di Oscar Piastri. L’australiano è stato l’assoluto protagonista dell’appuntamento disputato domenica sul tracciato cittadino azero, con l’alfiere della McLaren autore di una magistrale gestione gomme alla quale si è unita l’ottima strategia della squadra che prodotto un autentico capolavoro permettendo così al numero 81 di superare la Ferrari di Charles Leclerc e di conservare la prima posizione fino alla bandiera a scacchi.

Un successivo autoritario per Piastri, il secondo in carriera dopo quello dell’Hungaroring, che ha portato la McLaren – sfruttando anche l’ottima rimonta di Norris e l’ennesima domenica da dimenticare da parte della Red Bull – in testa al Mondiale costruttori. A gongolare per la prestazione di Piastri è il manager Mark Webber, con l’ex pilota che ha sottolineato la grande gara disputata dal proprio pilota.

“Per tutto l’anno è stato molto costante, molto veloce in tutte le condizioni e penso che, sì, quella sia stata una delle migliori prestazioni che gli abbia mai visto fare, ha dichiarato Webber ai microfoni di Sky Sports F1.

Webber, continuando a parlare di Piastri e dell’evoluzione avuta dall’alfiere della McLaren in questi mesi, ha detto: “La gente dimentica che non ha avuto l’aggiornamento a Miami e poi da Miami è stato uno dei migliori a ottenere punti, se non il migliore. È una questione di percezione, ha fatto un lavoro straordinario, così come Lando Norris e tutto il team alla McLaren. Terrà i piedi per terra e continuerà a lavorare sodo”.