Leclerc stronca la Ferrari, è stanco di fare pole e perdere

Evidentemente non ce la fa più nemmeno lui, a partire spesso davanti, in posizione privilegiata, ed essere risucchiato dopo poche tornate, impossibilitato a difendere quella posizione agognata da ogni pilota che si rispetti.

Charles Leclerc lo urla (alla Ferrari) in conferenza stampa, prima di gettarsi a capofitto nel fine settimana Sprint del Brasile. “Le pole sono belle, ma la verità è che non abbiamo una macchina in grado di convertire le pole position in vittorie, e per me conta quello che si fa la domenica. Preferirei vincere”.

Insomma il predestinato è stanco, non certo di essere tra i migliori al volante al sabato, l’obiettivo è sempre essere il più veloce, ma evidentemente le 22 pole con sole 5 vittorie in carriera in questi tormentati ed irresoluti anni della Rossa – con il team che incassa cazzotti e insegue, senza mai acquisire una dimensione superiore – iniziano ad essere uno di quei record antipatici, che rischiano di bollare in negativo un pilota.

Leclerc che a inizio 2022 dava il tu a Verstappen dopo un anno e mezzo è rimasto fermo a 5 trionfi, mentre il rivale-coetaneo ha raggiunto Alain Prost a 51 successi in carriera. Questo dice già molto sullo “sfogo” del monegasco.

Charles quando parte al palo, evidentemente, non è un pilota felice. Perchè è la vittima sacrificale, è sconfitto in partenza, per colpe non sue, ma di una vettura senza ritmo e troppo sbilenca con le gomme per riuscire a giocarsela con altre monoposto.

L’urlo di gioia del sabato diventa sofferenza la domenica, è come un calciatore che va ogni volta sul dischetto e sa che non trasformerà il rigore. Frustrante, quantomeno.

E Charles lo ha detto chiaro e tondo, conta la domenica, preferirebbe partire dietro ed essere cacciatore, piuttosto che facile preda. Un’altra bocciatura netta della deludente SF23.

Antonino Rendina

