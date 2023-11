F1 | Rumors Red Bull-Alonso, per Marko le voci sono state fatte uscire dallo spagnolo

Tra gli argomenti in primo piano di cui si è chiacchierato anche a San Paolo, dove quest’oggi si apre il weekend di Interlagos, figurano i rumors riguardanti la Red Bull e Fernando Alonso. Lo spagnolo, diretto interessato di questi voci, nella giornata di ieri ha smentito seccamente questo scenario (dopo l’appuntamento del Messico si è parlato addirittura di ritiro per il due volte iridato a fine stagione, ndr) promettendo conseguenze per coloro che hanno diffuso delle notizie non veritiere.

Sulla vicenda ha esternato il proprio punto di vista anche Helmut Marko, con lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes che invece ritiene come queste voci siano state fatte alimentare dallo stesso Alonso vedendo le difficoltà in cui naviga l’Aston Martin. Nelle ultime gare la squadra di Silverstone è scivolata al quinto posto nel Mondiale costruttori, venendo superata dalla McLaren. L’ultimo risultato degno di nota ottenuto dalla scuderia di Lawrence Stroll è datato 27 agosto a Zandvoort, dove proprio Alonso portò la AMR23 sul podio assicurandosi il secondo posto alle spalle della Red Bull di Max Verstappen.

“È nato tutto dal nulla – ha dichiarato Marko a f1-insider.com – Sia io che Christian Horner abbiamo sottolineato più volte che Perez guiderà per noi anche l’anno prossimo. Indipendentemente dai risultati. Ha un contratto e lo rispetteremo!”.

Marko ha poi aggiunto: “Posso ben immaginare che sia stato Alonso a diffonderle, perché i suoi risultati con l’Aston Martin sono stati molto deludenti ultimamente dopo il brillante inizio di stagione. Non sarebbe la prima volta che usa i media del suo paese per creare atmosfera. Abbiamo in mente solo obiettivi sportivi sui quali ci impegneremo fino all’ultima gara ad Abu Dhabi. Vogliamo vincere tutte le gare e far arrivare Perez secondo”.