F1 | Ufficiale: la Formula 1 correrà a Interlagos almeno fino al 2030

Nel weekend in cui la Formula 1 è di scena a Interlagos, per il diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023, è arrivata l’ufficialità del prolungamento contrattuale tra il circuito di San Paolo e la classe regina dell’automobilismo. L’estensione ha la durata di cinque anni e permetterà al tracciato brasiliano di continuare ad essere parte integrante del calendario iridato del Circus almeno fino al 2030. Un accordo che fa seguito ai recenti significativi investimenti da parte dell’attuale amministrazione, portando Interlagos a diventare sempre più un luogo adatto ad ospitare eventi di intrattenimento più ampi inclusi concerti musicali.

“Sono lieto di annunciare che resteremo a Interlagos fino al 2030 e non vedo l’ora di vivere ancora per molti anni la meravigliosa atmosfera portata dai tifosi brasiliani – ha dichiarato Stefano Domenicali, ceo della Formula 1 – Il Brasile ha una ricca tradizione sportiva e questo circuito iconico è uno dei preferiti di piloti e fan di tutto il mondo. Incarna tutto ciò che c’è di bello nelle corse e non vediamo l’ora di vedere come si svilupperà negli anni fino a creare un esperienza ancora migliore.”

“L’estensione del contratto per il Grande Premio di San Paulo di Formula 1, trasmesso in circa 180 paesi, consolida la nostra città come leader globale nell’ospitare grandi eventi con impatto economico e sociale, generando posti di lavoro, entrate e opportunità – ha affermato Ricardo Nunes, sindaco di San Paolo – Ogni anno portiamo avanti anche la nostra agenda di sostenibilità, incorporando innovazioni per superare le sfide e apportare maggiori benefici alla città di San Paolo e al Brasile”.

“È un grande onore avere l’estensione del contratto che garantisce il posto di San Paolo nel calendario della Formula 1 – ha detto Alan Adler, CEO del Gran Premio di San Paolo – Questo è il riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto, con il supporto fondamentale del Municipio di San Paolo. Continuare ad essere partner della Formula 1 è motivo di grande orgoglio. Ora inizieremo immediatamente a pianificare per gli anni a venire in modo da poter avere edizioni dei Gran Premi ancora migliori nei prossimi anni”.