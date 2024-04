F1 | Ferrari, Leclerc: “Red Bull forte, in Giappone non ci sarà il graining ad aiutarci”

Dopo la bellissima doppietta di Melbourne, i tifosi della Ferrari vorrebbero replicare il risultato anche in Giappone. Un sogno che al momento sembra difficile da realizzare, specialmente con Verstappen e la Red Bull in pista senza problemi: il tracciato di Suzuka si addice particolarmente alle caratteristiche della RB20, e bisogna considerare come nella gara di qualche mese fa, la SF-23 beccasse quasi un secondo dalla vettura guidata dal campione olandese. I distacchi quest’anno non sono ovviamente come quelli del 2023, la SF-24 è di gran lunga più competitiva, ma non è la favorita per la gara di domenica. Leclerc è ancora a caccia della prima vittoria dopo quasi due anni di digiuno, e spera di avere a disposizione una monoposto in grado di cambiargli il numerino nella casella dei successi il prima possibile, magari già a Suzuka.

“Concentriamoci su noi stessi – ha detto Charles a Sky. Spero di avere una macchina in grado di farci vincere, ma credo che la Red Bull abbia qualcosa in più, specialmente in gara: noi siamo più forti quando si manifesta il graining all’anteriore, ed è quello che è successo in Australia, qua invece non credo che succederà, sarà il degrado ad essere un fattore chiave in questo weekend. Mi aspetto una RB20 forte, ma in qualifica avremo le nostre chance”.

Ferrari, Leclerc: “Vincere è il mio primo obiettivo”

“Siamo riusciti a massimizzare le nostre prestazioni nelle prime tre gare della stagione, a Melbourne abbiamo approfittato al 100% dei problemi della Red Bull non lasciando per strada nemmeno un punto. Per quanto mi riguarda, ovviamente la vittoria non è ancora arrivata, ed è il mio primo obiettivo nell’immediato, ma penso che come squadra siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro potenziale”.