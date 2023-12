Il dominio della Red Bull nel 2023 ha fatto sì che la squadra di Milton Keynes sia al lavoro sulla vettura del 2024 già da diverso tempo. A sostenerlo è un po’ tutto il carrozzone della Formula 1, e lo conferma anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, il quale è abituato a questo tipo di situazioni, avendo vissuto diversi anni nello status quo nel quale adesso è dentro Christian Horner. Per l’austriaco è chiaro come la RB sia stata in grado di capire appieno i regolamenti, partendo avanti a tutti e comprendendo al massimo i tantissimi aspetti aerodinamici delle monoposto a effetto suolo, ma non è convinto del fatto che siano del tutto imprendibili.

“Sono convinto che la Red Bull abbia rallentato molto nel corso della stagione – ha spiegato Wolff ai giornalisti presenti. Hanno avviato il lavoro sulla macchina dell’anno prossimo molto prima di tutti gli altri: se fossimo stati noi in questa situazione, guardando anche quanto accaduto negli ultimi anni, probabilmente saremmo pronti entro luglio con la vettura della stagione seguente. Parlo comunque di un mese e mezzo prima per quanto riguarda il 2024, quindi stiamo parlando di un paio di decimi in termini aerodinamici. Sono il punto di riferimento, capiscono la macchina e aggiungono prestazioni, è come se mettessi un aggiornamento aerodinamico sulla vettura e questo si materializza esattamente come te lo aspetti, e dopodiché guadagni mezzo secondo”.

“E’ successo a noi tra il 2019 e il 2020, sei in un ciclo positivo nel quale stai ottenendo vantaggio. Più le normative sono mature, più si può estrarre del potenziale dalla macchina, e forse la nostra curva di sviluppo sarà più ripida perché siamo indietro, ma è una teoria industriale, non sono sicuro che questo si possa applicare nel mondo dello sport. Gli ingegneri della Red Bull hanno fatto un ottimo lavoro, sono usciti dai blocchi molto meglio degli altri e hanno un pilota che è al top della sua carriera”.