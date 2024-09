GP Singapore | Mercedes, Hamilton: “La prima fila era possibile”

E’ soddisfatto il giusto Lewis Hamilton per il risultato nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore. Laddove ha conquistato quattro pole position in carriera, il sette volte campione del mondo è riuscito a portare la sua Mercedes in terza posizione dopo un weekend non propriamente facile e un periodo certamente negativo sia per il team che per lui, visto che al sabato ha avuto grosse difficoltà negli ultimi tempi. Dall’alto della sua esperienza, sa che la prima fila fosse un risultato possibile da raggiungere, ma è consapevole di come Norris e Verstappen stiano performando a livelli importantissimi.

“Non posso dire di essere sorpreso, ma fino ad ora il weekend è stato difficile – ha detto Hamilton dopo le qualifiche. Eravamo costantemente a 1,2 secondi di distanza, con la macchina che soffriva di un forte sottosterzo, e nulla sembrava funzionare, nonostante i cambiamenti fatti. Anche oggi la situazione sembrava simile, ma non ci siamo arresi. Abbiamo continuato a fare aggiustamenti e in qualifica la differenza è stata incredibile: la macchina è sembrata completamente trasformata e ho finalmente potuto guidarla come volevo. Sono contento del risultato, anche se avremmo potuto essere in prima fila con un giro migliore”.

“Essere qui con questi grandi piloti è fantastico, soprattutto dopo un lungo periodo di difficoltà in qualifica. George ed io partiremo dalla seconda fila, quindi spero che domani potremo mettere pressione agli altri, magari restando davanti a un’altra McLaren, una Red Bull e persino le Ferrari, che sono state molto veloci su questo circuito. Sono grato e felice per la prestazione e non vedo l’ora di correre domani”.

