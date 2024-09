Formula 1 | Sabato da dimenticare per la Ferrari a Singapore

Sabato da dimenticare per la Ferrari, che nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore non è andata oltre la nona e la decima posizione, dopo che nessuno dei due piloti è riuscito a far segnare un tempo valido in Q3. Carlos Sainz è finito contro le barriere durante il suo giro di lancio, mentre Charles Leclerc si è visto cancellare l’unico giro effettuato per aver superato i track limits in curva 1 e 2. I due piloti sono avanzati tranquillamente fino alla fase decisiva della qualifica girando sempre con gomme soft e stando attenti all’evoluzione della pista, particolarmente pronunciata dopo la pioggia torrenziale caduta venerdì notte al termine delle prove libere.

Entrambi sono giunti in Q3 con due set di morbide a disposizione andando in pista dopo un minuto dal semaforo verde. Da quel momento nulla è più andato per il verso giusto: Sainz ha perso il controllo della sua SF-24 all’ultima curva, subito dopo aver lasciato strada alla McLaren di Oscar Piastri, lanciata per il suo primo tentativo. Lo spagnolo è finito contro le barriere, per fortuna senza conseguenze, ma l’urto ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa quando solo l’australiano e Nico Hulkenberg avevano fatto segnare un tempo. Nell’unico tentativo possibile rimasto a disposizione, Leclerc non è riuscito a preparare bene le gomme e non ha fatto meglio di un 1:30.119, ovvero una scarsa settima posizione, ma tutto è stato cancellato per il superamento dei limiti della pista in curva 2. Per lui, così come per Carlos dunque nessun crono valido e la nona posizione in classifica appaiato al compagno di squadra.

“Senza dubbio è stata una qualifica deludente – ha detto Leclerc. Quando in Q3 sono uscito dal garage per il mio giro le gomme anteriori erano troppo fredde e così ho dovuto spingere più del solito nel giro di preparazione per cercare di metterle nella giusta temperatura ma non ci sono riuscito. È un peccato perché questa situazione mette decisamente in salita le cose in vista della gara e questo abbassa di molto le nostre aspettative”.

“È stata una sessione di qualifica molto strana che ovviamente non è finita bene per noi – ha dichiarato Sainz. Proprio prima del mio giro lanciato in Q3 ho dovuto dare strada a una McLaren, spostandomi sulla linea sporca, e poi sono tornato a spingere nell’ultima curva. Probabilmente ho valutato male la temperatura delle gomme e l’aderenza così ho perso il posteriore colpendo il muro. È un errore pesante da parte mia e mi scuso con la squadra. La gara è domani e, anche se sarà molto difficile, Singapore offre sempre opportunità lungo il percorso. Faremo di tutto per guadagnare qualche posizione e portare a casa dei buoni punti”.