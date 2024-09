F1 | Alpine: Ocon in Q2 a Singapore, Gasly non sa che pesci prendere

In Alpine non capiscono come mai le prestazioni della vettura continuino ad essere insufficienti. Fino a un certo punto, Ocon può anche ritenersi soddisfatto di essere riuscito ad entrare quantomeno in Q2 nelle qualifiche di Singapore, ma oggi partirà soltanto dall’ottava fila visto il quindicesimo posto. Dall’altra parte abbiamo un Gasly che non ha idea di che pesci prendere: il francese ha chiuso in diciottesima posizione e quindi fuori in Q1, non riuscendo a migliorare il suo tempo tra le Libere 3 e la sessione ufficiale.

“Stasera mi sono sentito più a mio agio con la macchina rispetto alle qualifiche precedenti, e abbiamo fatto un buon passo avanti dopo le Q1 – ha detto Ocon al termine delle qualifiche di Singapore. Tuttavia, il ritmo è calato in Q2 e non siamo riusciti a estrarre abbastanza per avvicinarci alla Q3. Il risultato è stato un po’ altalenante: da un lato sono soddisfatto dei miglioramenti, ma dall’altro siamo ancora lontani dall’obiettivo. Analizzeremo cosa è cambiato tra Q1 e Q2 e cercheremo di lottare domani per risalire in classifica”.

“È stata una qualifica deludente e ci sono molte cose da analizzare – ribadisce Gasly. Ho avuto la sensazione di mancare di aderenza e trazione, e la macchina si è comportata molto peggio rispetto a prima. Non siamo riusciti a migliorare e il mio tempo sul giro è rimasto praticamente identico tra le Libere 3 e le qualifiche, quando invece dovrebbe essere più veloce. È una situazione confusa, ci stiamo davvero chiedendo cosa sia andato storto e lavoreremo sodo per capire questo deficit. La gara sarà fisicamente impegnativa, ma cercheremo di essere competitivi domani, spingendo fino alla fine”.