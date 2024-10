GP Messico | McLaren, Stella: “C’è tanta strada da fare fino a curva 1”

Sabato in chiaroscuro per la McLaren in Messico. Lando Norris si accontenta della terza posizione in qualifica, comunque buona considerando il lungo rettilineo da affrontare prima di curva 1 e nel quale sarà possibile risucchiare un po’ di scia dei piloti davanti. E’ andata invece malissimo a Oscar Piastri, diciassettesimo e fuori quindi in Q1 per via di un errore nel suo giro con le gomme nuove, dopodiché non è riuscito a migliorarsi nel secondo tentativo con le sue soft già belle che andate. L’australiano monta ancora specifiche vecchie sulla sua MCL38, ma avrà comunque la possibilità di rimontare in una gara che si preannuncia divertente.

“La nostra macchina era competitiva in vista delle qualifiche, ma le condizioni erano complicate, rendendo difficile completare giri puliti – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Per quanto riguarda Lando, la terza posizione di partenza è comunque buona. Fino alla Q3, aveva mostrato una performance molto forte, concludendo in testa sia in Q1 che in Q2. Il suo primo tentativo in Q3 non è stato perfetto, quindi era fondamentale fare un secondo giro solido per garantirsi una delle prime due file. C’è molta strada fino alla prima curva, e su questo circuito a volte la pole position non è la posizione ideale”.

“Oscar si è visto cancellare il giro, mettendo molta pressione sul secondo tentativo. Con livelli di aderenza compromessi, non siamo riusciti a ottenere un tempo abbastanza veloce in quelle che si sono rivelate sessioni di qualifica molto competitive. In questo weekend Oscar sta ancora usando la vecchia specifica di fondo e alettone anteriore. Anche se questo non spiega del tutto il risultato, è un aspetto da considerare. Oscar partirà dalla diciassettesima posizione, e ricordiamo che Lando l’anno scorso partì da lì per poi finire in quinta. Il ritmo c’è e ci sono possibilità di recuperare posizioni. L’obiettivo per domani è chiaro: avanzare con entrambe le vetture”.