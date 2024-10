Formula 1 | Colpo Haas in Messico: Magnussen e Hulkenberg in Q3

Le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg si sono distinte nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, piazzando entrambe le VF-24 nella top 10 durante i primi due round. Il danese ha registrato un tempo di 1:17.125 in Q1, ottenendo la quinta posizione, mentre Nico è arrivato ottavo grazie a un 1:17.186. In Q2, entrambi i piloti hanno continuato a brillare. Hulkenberg ha segnato un tempo di 1:16.995, qualificandosi in ottava posizione, mentre Magnussen, subito dietro al compagno di squadra, ha fatto registrare un 1:17.003, permettendo a entrambi di avanzare in Q3.

Durante la sessione finale, le Haas hanno iniziato su gomme usate, riservando un set di pneumatici nuovi per l’ultimo tentativo. Kevin ha segnato il suo miglior risultato stagionale con un giro veloce di 1:16.886, che gli ha garantito la settima posizione. Il tedesco invece ha fermato il cronometro a 1:17.365, assicurandosi il decimo posto in griglia per la gara di domenica

Magnussen soddisfatto del risultato: “Ancora una volta abbiamo entrambe le vetture nella top 10, e penso di essere davanti a piloti che speravamo di superare, quindi è stata una buona giornata per noi. Questa pista è molto sporca fuori dalla linea ideale, quindi partire sul lato sinistro è un piccolo bonus. È una buona posizione di partenza per puntare a un piazzamento nella top 10. Vogliamo finire il più in alto possibile, ma siamo in lotta con Red Bull, Williams e Alpine, quindi l’obiettivo è finire davanti a loro e in zona punti domani”.

Hulkenberg carico per la gara Anche Hulkenberg ha espresso soddisfazione per la performance della squadra: “È stata una sessione di qualifica intensa. Sono contento che entrambe le auto siano entrate in Q3 e che il giro di Kevin con le gomme nuove sia stato ottimo. Questa pista è difficile per mettere insieme un giro perfetto, e lui c’è riuscito. Essere davanti a Gasly e Albon è un bel risultato. Sono felice per Kevin, che finalmente ha ottenuto il risultato che meritava. Anche io ero su un buon ritmo, con un tempo simile a quello di Kevin fino alla curva 12. La P10 davanti a Red Bull è un risultato positivo, e domani punteremo a raccogliere punti con entrambe le vetture”.

