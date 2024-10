Mercedes | GP Messico, Wolff: “Impossibile fare meglio della terza fila”

Non ce n’era di più evidentemente per la Mercedes, la quale occuperà tutta la terza fila nella griglia di partenza del Gran Premio di Città del Messico, ventesima prova del mondiale 2024 di Formula 1. Russell e Hamilton hanno ottenuto il massimo con una vettura che negli ultimi tempi sta dando particolari problemi in termini di confidenza: il più giovane dei due piloti inglesi aveva tra l’altro delle componenti vecchie dopo l’incidente nelle libere e che ha costretto i meccanici a un super lavoro, cambiando anche il telaio per intero. Il sette volte campione del mondo ha provato a cambiare qualcosa dopo la terza sessione del sabato mattina senza però trovare il giusto comfort con la monoposto.

“Non avevamo il ritmo per competere con i primi tre team, quindi la terza fila era probabilmente il miglior risultato possibile – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo le qualifiche. Tuttavia, dovevamo comunque fare una buona prestazione, considerando che le qualifiche non sono state facili, con sia Red Bull che McLaren che hanno perso una vettura in Q1. Alla fine, George, con una specifica più vecchia questo weekend, è stato a soli due decimi dalla prima fila. Anche se può essere frustrante, ci dà fiducia per la gara di domani, sapendo che potremmo sfruttare eventuali errori dei team davanti”.

“È stata una sessione più complicata per Lewis. Dopo piccoli aggiustamenti all’assetto dopo le Libere 3, non si sentiva a suo agio con la vettura come all’inizio della giornata. La sesta posizione è comunque buona, e guarderà con ottimismo alla gara di domani. Infine, va riconosciuto il grande lavoro del team nel garage. Non è stato facile nelle ultime due gare, e dopo l’incidente di George hanno lavorato tutta la notte per sistemare la vettura, facendo un lavoro eccezionale. Mantenere costantemente questo livello di impegno, soprattutto durante una tripla gara così intensa, dimostra lo spirito di squadra e la professionalità che ci spingono sempre avanti”.