GP Canada | Mercedes, Russell: “Nessuno ha imparato nulla”

Il weekend del Gran Premio del Canada è iniziato all’insegna della pioggia e del meteo variabile. La Mercedes è stata una delle squadre ad aver girato di più specialmente nella seconda sessione, quella più variabile e nella quale si è avuto il modo di provare tante condizioni differenti, e Russell ha chiuso la sua giornata di libere al quarto posto. La W15 sembra rispondere bene in determinate circostanze, ma lo stesso pilota inglese non vuole creare facili entusiasmi, credendo che la situazione nella quale si è corso nel venerdì di Montreal non abbia dato alcuna indicazione importante a piloti e team.

“E’ stato difficile trarre insegnamenti da queste libere – ha ammesso Russell. Le condizioni cambiavano in ogni giro: prima qualche schizzo di pioggia, poi asciutto e poi di nuovo acqua! La macchina nel complesso si è ben comportata, ma avremo delle risposte solo domani nel confronto con gli altri. Comunque la fiducia era parecchia oggi, ero a mio agio con la monoposto. Nella terza sessione solitamente ti concentri sulle qualifiche, ma noi dovremo provare anche il passo gara, e sarà necessario essere molto chiari sui cambiamenti che vogliamo apportare prima delle qualifiche. Onestamente credo che nessuno abbia imparato nulla oggi: il tempo domani potrebbe essere simile, quindi sarà una giornata interessante”.