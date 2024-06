F1 | Haas, Magnussen brilla nelle libere incerte del Canada

F1 Haas GP Canada – Prestazione di spessore per Kevin Magnussen nelle prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il danese, sfruttando le condizioni incerte del tracciato, è riuscito a issarsi fino al sesto posto, ottenendo riscontri interessanti sulla vettura in condizioni da bagnato. Diversa invece la situazione di Nico Hulkenberg, 15° e ancora non totalmente soddisfatto del feeling con la monoposto. Nulla comunque che non possa essere risolto in vista delle sessioni del sabato.

Magnussen in top dieci nel venerdì del Canada

“Non si impara mai abbastanza, ma ho avuto la possibilità di girare sia con le slick che con le intermedie. Ho avuto un buon feeling in macchina, con tutti i set di gomme, e non vedo l’ora che arrivi domani. Ciò che apprezziamo di oggi è il feeling con il pacchetto e il ritmo che abbiamo ottenuto sull’asciutto. Il tutto mi è sembrato molto positivo”.

Hulkenberg e l’analisi delle libere

“Abbiamo dei sentimenti contrastanti. Alcuni momenti sono stati belli, altri sono stati brutti, e quindi esamineremo tutti gli aspetti emersi oggi per capire bene cosa siamo riusciti ad imparare. Non è stato fantastico e non siamo riusciti a trovare un buon ritmo, quindi ritengo che abbiamo del lavoro da fare. Le condizioni hanno reso le cose complicate, ma tutto ciò certamente rende il week-end più vivace. Domani sarà più o meno lo stesso in termini di tempo, quindi mi sto preparando per una giornata interessante”.