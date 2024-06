GP Canada | Botta e risposta tra Vasseur e Villeneuve: “Jacques, a volte ti sbagli”

Post qualifiche piuttosto movimentato per la Ferrari, esclusa in Q2 sia con Leclerc che con Sainz. La vera delusione di Montreal, fino a questo momento dunque, è stata la Scuderia di Maranello, accreditata dai più come favorita per la vittoria della gara di oggi. Chiaramente è ancora tutto da giocare, ma partire dalla sesta fila con entrambi i piloti non certamente l’ideale. Frederic Vasseur è stato ospite di Sky UK nel consueto approfondimento post qualifiche, e lì il team principal della Ferrari ha avuto un piccolo battibecco con Jacques Villeneuve, talent della pay tv satellitare in questo fine settimana in Canada. Il campione del mondo del 1997 non si sta facendo troppi amici negli ultimi giorni, e anche il francese ha avuto qualcosa da ridire, probabilmente anche abbastanza innervosito per come sono andate le qualifiche.

Villeneuve: “Prima dell’inizio del weekend, ero convinto che la Ferrari…”.

A quel punto, Vasseur ha interrotto il canadese: “Sì, ma a volte ti sbagli”.

Allora il campione del mondo 1997 ha proseguito: “Ma aspetta, ero convinto che aveste tutti gli ingredienti per fare bene, che questa pista fosse perfetta per la Ferrari. Magari il nuovo asfalto o le temperature basse hanno contribuito alle vostre difficoltà”

Vasseur: “No, l’asfalto è nuovo per tutti: credo che le condizioni siano state un po’ estreme con le gocce di pioggia, e il freddo ha contribuito non permettendo alle gomme di accendersi in tempo, ma non è affatto una scusa. Le condizioni sono le stesse per tutti, dobbiamo quindi affrontarle”.