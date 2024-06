DIRETTA F1 | Gran Premio del Canada 2024: LIVE Gara [COMMENTO E FOTO]

Diretta GP Canada 2024 – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il Circuit Gilles Villeneuve di Montreal per la diretta del Gran Premio del Canada che scatterà alle ore 20:00. Si prevede pioggia e questo potrebbe mescolare le carte in tavola e regalare dei colpi di scena. Davanti a tutti dalla prima fila scatteranno George Russell (autore della pole position) e Max Verstappen che ieri ha registrato lo stesso crono del pilota della Mercedes. Ferrari è chiamata al riscatto dopo le qualifiche poco brillanti, condizionate da una strategia sbagliata.

DIRETTA GP CANADA DALLE 20:00