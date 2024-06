F1 | Alonso punge ancora Ferrari: “Siamo davanti a chi aveva vinto il mondiale a Monaco”

Le qualifiche del Gran Premio del Canada sono state molto serrate. Russell e Verstappen, entrambi in prima fila, hanno ottenuto lo stesso tempo, ma anche gli inseguitori hanno chiuso molto vicini: Alonso, sesto e quindi in terza fila, ha un distacco di appena due decimi. Il campione spagnolo si trova sempre a proprio agio sul giro secco nel tracciato di Montreal, e spera di trasformare questo risultato in punti importanti in gara. Fernando però trova sempre l’occasione per tirare una frecciata alla Ferrari: dopo il team radio delle libere, quando andò contro Leclerc e la Scuderia per essere troppo lenti “Tipico della Ferrari”, ha rincarato la dose nel ring delle interviste.

“Siamo davanti a gente veramente in gamba mi sembra – ha detto Alonso in mixed zone dopo le qualifiche di ieri. Perez è dietro di noi, e poi siamo davanti alle due Ferrari, che a Monaco avevano vinto il titolo mondiale. Faremo del nostro meglio, ma la strada da percorrere è ancora lunga. I due decimi di distacco dalla pole position fanno un po’ più male del solito”.