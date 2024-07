GP Belgio | Mercedes, Hamilton in seconda fila: “Cercherò di stare davanti a Verstappen e alle McLaren”

E’ certamente soddisfatto Lewis Hamilton del terzo posto conquistato nelle qualifiche di Spa. Il sette volte campione del mondo si è classificato al quarto posto, ma anche lui usufruirà della penalità di Verstappen per partire un po’ più avanti. La Mercedes sull’asciutto ha avuto diverse difficoltà nella giornata di ieri, mentre sul bagnato oggi le cose sono andate un filino meglio. Il prossimo pilota della Ferrari spera che le modifiche apportate siano determinanti per far sì che la W15 possa avere un ritmo migliore in gara rispetto a quanto visto nelle simulazioni durante le prove libere.

“Le qualifiche sono andate bene per noi – ha detto Hamilton. Abbiamo cercato di prevedere al meglio il meteo, il che è una vera sfida da queste parti. Col senno di poi avremmo scelto di scendere in pista più tardi in Q3 con l’unico set di intermedie nuove, ma la pioggia qui è davvero complicata da prevedere. Il nostro ritmo era ancora buono con le gomme che avevano già fatto un paio di giri veloci, quindi possiamo essere soddisfatti. La gara di domani sarà una sfida: probabilmente abbiamo alcune vettire più veloci che partono dietro di noi, come Verstappen e le McLaren. Tuttavia cercherò di mantenere la posizione, magari vedendo di tenere il passo dei ragazzi davanti a me. Spero che le modifiche apportate stanotte ci aiuteranno a trovare più ritmo sull’asciutto rispetto a venerdì”.