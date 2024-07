F1 | Russell: “Non è facile trovare il momento giusto in una qualifica bagnata”

Qualifiche in linea con le aspettative quelle di George Russell. Il pilota della Mercedes, settimo al traguardo, scatterà dalla sesta posizione in griglia domani grazie all’ormai arcinota penalità di Verstappen. La monoposto nero/argentata ha sofferto nel passo gara di ieri, specialmente con i tanti saltellamenti che però a Brackley sperano di aver risolto con le modifiche apportate sulle monoposto dopo le libere del venerdì. L’inglese, con pista asciutta, ha come obiettivo quello di guadagnare più posizioni possibili, e chissà, giocarsi magari qualche chance di podio.

“Prevedere un meteo in continuo cambiamento ha reso le qualifiche una vera sfida – ha ammesso Russell. Bisognava avere le gomme intermedie nuove nel momento giusto, e non è stato affatto semplice. Forse li abbiamo montati troppo presto in Q3, ma è facile dirlo col senno di poi. Partire dalla sesta posizione era nelle nostre previsioni. Domani ci saranno tante incognite, e le condizioni atmosferiche danno asciutto, quindi speriamo di guadagnare un po’ di terreno. Le McLaren sono sembrate molto veloci venerdì, ma vediamo. Il degrado gomme avrà un ruolo importante, e qui si consumano tantissimo. La pioggia caduta oggi potrebbe avere un impatto sull’asfalto, quindi ci dovremo adattare molto velocemente”.