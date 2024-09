Formula 1 | Williams, Colapinto sorprende nelle qualifiche del GP a Baku

Formula 1 Williams GP Baku – Prestazione sorprendente di Franco Colapinto nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. Nonostante gli intoppi del venerdì, l’argentino della Williams è riuscito a portare la sua FW46 nella top ten, ottenendo un ottimo nono posto, che infonde speranza e morale in vista della gara, in programma questo pomeriggio alle 14:00. Bene anche Alexander Albon, 10°, subito dietro al compagno di squadra, autore di una sessione solida e priva di errori. È da notare che il thailandese non perdeva il confronto diretto con un compagno di squadra in qualifica dal GP di Silverstone 2022.

Colapinto ottiene la Q3 a Baku

“Raggiungere la Q3 alla mia seconda sessione di qualifiche in F1 è una sensazione straordinaria, sia per me che per il team. Non mi aspettavo di arrivare in Q3, stavo semplicemente affrontando una sessione alla volta, migliorando costantemente. La macchina è stata perfetta finora questo weekend e sto diventando sempre più a mio agio, imparando anche un nuovo circuito. Credo che abbiamo massimizzato quasi ogni tentativo oggi. Abbiamo avuto un inizio difficile ieri, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro per ribaltare la situazione. Era importante ricostruire la mia fiducia dopo l’incidente in FP1, specialmente su un circuito cittadino. Il mio errore in FP1 ha significato che non ho potuto fare un long run, cosa che potrebbe penalizzarmi domani, ma penso che possiamo prepararci stasera e capire dove posso migliorare. Sono orgoglioso di ciò che stiamo già ottenendo insieme, considerando che questo è solo l’inizio e ci sono ancora tante gare. Vediamo cosa possiamo fare domani.”

Albon ottimista sulla gara della Williams

“Abbiamo raggiunto tre Q3 di fila, il che è positivo, e portare entrambe le vetture in Q3 è un buon segnale. La macchina sta andando bene e l’aggiornamento funziona. Curiosamente, non sono del tutto soddisfatto della macchina questo weekend, ma questo è un segno positivo, perché significa che c’è ancora margine di miglioramento e siamo comunque competitivi nel passo gara. Per quanto riguarda il problema con il ventilatore in Q3, queste cose succedono. Nessuno lo ha fatto di proposito e il team analizzerà cosa è successo, ma realisticamente avrei guadagnato solo una, forse due posizioni se tutto fosse andato perfettamente. Possiamo comunque lottare dalla top ten domani.”