Formula 1 | Williams, Sargeant sbatte a Suzuka col telaio appena riparato

Continua il periodo difficilissimo per la Williams e soprattutto per Logan Sargeant. Il pilota americano è andato a sbattere a metà della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. L’errore è stato commesso alla curva Dunlop, laddove di fatto ci lasciò Jules nel 2014. Lo statunitense ha perso il controllo della sua monoposto dopo aver messo due ruote fuori dalla pista, quindi su erba/ghiaia, e un circuito vecchio stampo come quello di Suzuka non perdona. Le barriere sono vicine e l’impatto è stato sì forte, ma senza gravissime conseguenze come quelle causate per esempio da Albon due settimane fa a Melbourne. Il telaio tra l’altro era proprio quello appena riparato, e questo botto non avrebbe permesso a Sargeant di partecipare alle Libere 2, poi di fatto non disputate per via della pioggia.

“E’ difficile dire a che punto siamo con così pochi giri effettuati – ha detto Albon. Mi sarebbe piaciuto girare di più nella seconda sessione perché non mi sentivo molto a mio agio al termine delle Libere 1. Abbiamo fatto delle modifiche per migliorare la situazione, ma non è stato possibile fare delle comparazioni. Speriamo che il set-up funzioni domani mattina così da imparare più cose sulla vettura prima delle qualifiche”.

“Non mi sono reso conto del punto in cui avevo messo la macchina – ha ammesso Sargeant. E’ stato un errore sciocco, non dovrei commetterlo specialmente nella prima sessione di prove libere. Fortunatamente non è stato come lo scorso anno quando ho spinto troppo. Tuttavia, ho dato alla squadra del lavoro da fare e la macchina aveva qualche danno, ma poteva andare peggio”.