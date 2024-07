Formula 1 | Williams, storico debutto di Colapinto!

Formula 1 Williams GP Silverstone – Storico debutto dell’argentino Franco Colapinto nella prima sessione di libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’attuale portacolori del Junior Academy ha percorso i primi chilometri al volante della FW46, accumulando chilometri ed esperienza in un tracciato sicuramente impegnativo come quello britannico. Per quanto riguarda Alexander Albon e Logan Sargeant, i due piloti ufficiali sono riusciti a mostrare un buon passo sul giro secco, ma non hanno replicato queste sensazioni nella simulazione gara del pomeriggio Qualcosa su cui la squadra dovrà lavorare in vista della corsa che scatterà domani pomeriggio alle ore 15.00.

Albon e una giornata dalle valutazioni miste

“Nel complesso è stata una giornata mista. I long run sembrano promettenti e la vettura è nettamente più competitiva rispetto allo scorso anno, anche come guidabilità. C’è del lavoro da fare, ovviamente, e abbiamo parecchio sperimentato con gomme e assetto. Purtroppo non abbiamo ancora trovato il giusto bilanciamento e cercheremo di apportare i cambiamenti che servono in vista delle libere 3. Guarderemo i dati stasera e torneremo più forti. Con un po’ di tempo britannico e un po’ di messa a punto, penso che domani avremo la possibilità di entrare in Q3”.

Sargeant e l’analisi delle libere a Silverstone

“Per la prima volta ho saltato le libere e sapevo che nel pomeriggio avrei dovuto adattarmi rapidamente alla vettura. Sono uscito dal garage con poco carburante e sento che siamo riusciti fin da subito a mettere a punto alcune cose. La simulazione gara è una questione diversa, perchè c’è sicuramente tanto lavoro da fare, soprattutto da parte mia. Speriamo di avere un buon fine settimana, ma avere le idee chiare servirà aspettare le libere 3 e le qualifiche. Nel complesso, ad ogni modo, è stato un inizio di week-end molto forte”.

Williams, storico debutto di Colapinto

“Ho completato la mia prima FP1, che bello! Mi sono goduto ogni giro, ogni curva e ogni settore della questa splendida pista. E’ stata un’esperienza straordinaria. C’era più performance sul tavolo, ma non sono riuscito a massimizzare la guida in alcune curve. Ho cercato di migliorare giro dopo giro, ma con il consumo delle gomme non è stato semplice abbinare le migliore di guida al tempo. Sono felice di questa opportunità e del supporto che la squadra mi ha riservato per tutta la sessione. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto, ma ora devo continuare a lavorare per poter tornare qui un giorno”.