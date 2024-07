F1 | Williams, Vowles mette in stato d’allerta Sargeant già per la seconda parte di questa stagione

F1 Williams Sargeant – I pochi risultati ottenuti in questa prima parte di stagione potrebbero spingere James Vowles a concludere anticipatamente il rapporto con Logan Sargeant. Intervistato dalla stampa internazionale durante il week-end di Silverstone, il Team Principal della Williams ha ribadito l’importanza di avere due piloti veloci e constanti, capaci di offrire delle prestazioni in linea agli obiettivi che la compagine inglese si è posta per il medio e lungo periodo. Una situazione che Sargeant non sta garantendo, al contrario di Alexander Albon, e che potrebbe ben presto portarlo a perdere il posto in favore di Andrea Kimi Antonelli, soprattutto se l’italiano sarà chiamato a farsi le “ossa” in vista di un clamoroso debutto con la Mercedes nel 2025.

Vowles mette in allerta Sargeant per il posto in Williams

“Logan ha avuto la possibilità di mantenere il suo posto, ma ad oggi abbiamo bisogno di performance simili a quelle di Alex. La squadra ha certamente avuto delle responsabilità, anche perché in alcune gare non siamo riusciti a fornirgli una monoposto al livello del suo compagno di scuderia, ma già da diversi week-end non è più così. Abbiamo bisogno di lui e delle sue prestazioni per spingere in avanti la squadra. Lui lo sa e vuole fare bene. Personalmente voglio dargli tutte le possibilità del caso, ma ci sarà una deadline entro la quale dovremo prendere una decisione per il 2025, e forse per qualche gara di quest’anno. Prenderemo una decisione in merito, ma non siamo ancora a quel punto. La mia priorità è quella di mettere a posto la macchina”.