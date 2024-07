Formula 1 | GP Ungheria, il traffico rovina le gare di Albon e Sargeant a Budapest

F1 GP Ungheria Williams – Domenica da dimenticare per Alexander Albon e Logan Sargeant sul tracciato dell’Hungaroring, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Nonostante il ritmo sufficiente della monoposto, i due piloti si sono ritrovati spesso nel traffico, aspetto che non gli ha permesso di sfruttare al meglio il potenziale della vettura. Una condizione di svantaggio che li ha portati a chiudere la corsa all’Hungaroring in 14° e 17° posizione.

GP Ungheria, le valutazioni di Albon

“Dobbiamo capire cosa è successo, anche se penso che non siamo riusciti ad ottimizzare la strategia. Se non fossimo usciti dietro a Fernando dopo la prima sosta, forse, saremmo riusciti ad ottenere un risultato migliore. Stavamo pianificando le due soste, ma poi siamo passati ai tre pit, aspetto che mi ha portato a spingere parecchio sulle gomme. Poi, però, siamo tornati alle due e mi sono ritrovato in una situazione non semplice e con le mescole di fatto finite. La partenza è stata ottima e prendiamo solo questo da questa domenica di gara, oltre ovviamente ad una buona quantità di dati che ci serviranno per i prossimi fine settimana”.

Sargeant ancora fuori dalla zona punti con la Williams

“La gara è andata bene, anche se sono rimasto parecchio deluso della partenza. Quando parti male, qui, la gara si mette sempre in salita. Il ritmo è stato buono e nel complesso mi ritengo soddisfatto del fine settimana. La vettura, rispetto ad un anno fa, si è comportata meglio in questo tracciato ed è qualcosa di positivo che ci portiamo con soddisfazione. Con la strategia abbiamo provato ad essere aggressivi, ma spesso ci siamo ritrovati in aria sporca. Tutto ciò, ovviamente, non ci ha aiutato. Speriamo di mettere insieme il tutto a Spa tra pochi giorni”.