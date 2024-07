F1 | Williams guarda con ottimismo al fine settimana di Spa-Francorchamps

F1 Williams GP Belgio – Grande ottimismo in casa Williams per il prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il passaggio a vuoto di Budapest, provocato dal caldo e dalle caratteristiche poco congeniali dell’Hungaroring, Alexander Albon e Logan Sargeant si aspettano un altro livello di performance a Spa-Francorchamps, tracciato che sulla carta dovrebbe premiare i punti forti della FW46.

Albon ottimista in vista di Spa

“Arrivando all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva è stata ovviamente una stagione difficile, ma abbiamo imparato molto, comprendendo meglio le caratteristiche della vettura che cercheremo di applicare per il resto della stagione e oltre. Per Spa non vedo l’ora di correre su una pista che amo e che dovrebbe adattarsi meglio alla nostra vettura. Essendo nella foresta, il clima rende sempre le cose interessanti e dovrebbe essere leggermente più fresco, il che ci aiuta sempre nella gestione degli pneumatici. Un aspetto con cui abbiamo avuto difficoltà l’anno scorso. Speriamo di poter iniziare la pausa estiva con una nota positiva e di sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno”.

Williams, il punto di Sargeant

“Non vedo l’ora di andare a Spa prima della pausa estiva. dovremo sfruttare lo slancio dei due precedenti appuntamenti per chiudere in bellezza questo triplo appuntamento. In questo periodo dell’anno a Spa il meteo è sempre un fattore che può presentare delle opportunità. In passato, questa pista si è adattata meglio alla nostra vettura rispetto ad altri circuiti, quindi sarà interessante vedere come si comporteranno le caratteristiche della FW46 in questo circuito con una battaglia a centrocampo così serrata”.