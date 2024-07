F1 | Williams, l’obiettivo è quello di raggiungere l’Alpine nella classifica costruttori

Con i due punti di Silverstone, la Williams ha leggermente accorciato le distanze il distacco sull’Alpine, ora a meno cinque punti nel campionato costruttori. La squadra di Grove sta avendo forse più problemi del previsto nel riuscire a trarre qualche vantaggio dalle problematiche altrui, non essendo minimamente al livello di Haas e Racing Bulls, tanto per citare i due esempi più lampanti di questa parte di stagione. Albon fa sempre il suo, cercando di andare oltre il limite, mentre Sargeant sembra sempre più un pesce fuor d’acqua, e il suo contratto fino al termine del campionato non sembra essere così scontato, con una sostituzione dopo l’estate da non escludere.

“Ho sempre amato l’Hungaroring – ha detto Albon. Dopo un ottimo weekend a Silverstone, a conclusione però di tre gare molto impegnative, abbiamo imparato tante cose e proveremo ad applicare questi insegnamenti in Ungheria. Tradizionalmente è una pista che non si adatta molto bene alla nostra vettura, e con le alte temperature dovremo cogliere le opportunità che si presenteranno”.

“Sono contento di tornare in Ungheria – dichiara Sargeant. E’ una pista divertente, con curve tortuose e un secondo settore veloce, il che rende il giro super soddisfacente una volta che riesci a metterlo tutto insieme. Vogliamo sfruttare il buon momento dopo la gara di Silverstone così da ottenere un risultato positivo domenica”.