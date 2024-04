F1 | Red Bull, Verstappen – “I nostri avversari sono sempre più vicini”

Suzuka – Max Verstappen torna ad occupare la prima posizione già nella prima sessione di libere in Giappone. La Red Bull si è dimostrata competitiva nella prima sessione di libere, l’unica effettivamente disputata nella prima giornata in pista. Nella seconda sessione di libere, infatti, la pioggia si è abbattuta sul circuito di Suzuka e diversi team hanno deciso di restare ai box, Red Bull compresa. La Ferrari sembra avere le carte in regola per tallonare la squadra austriaca, ma Verstappen sembra essere fiducioso per le sorti del weekend.

Verstappen – “I nostri avversari sono sempre più vicini”

“Inizio positivo. Mi sentivo molto a mio agio con la vettura; ci sono ancora alcune cose da verificare, ma tutto sommato la prima sessione è andata bene. Ovviamente, non abbiamo potuto far molto nelle FP2, ed è un peccato perché non abbiamo informazioni sul passo gara, ma non possiamo controllare il tempo – ha scherzato il tre volte campione del mondo – in generale, sembra che tutti siano più vicini a noi rispetto all’anno scorso, non mi aspetto di rivedere gli stessi gap del 2023. Ci sono ancora alcuni dettagli che dobbiamo verificare, ma sono felice del tempo speso in pista. Quella di Suzuka è un’ottima pista per noi, siamo fiduciosi per questo weekend”.