F1 | Red Bull, Perez soddisfatto delle performance a Suzuka

Suzuka – Seconda posizione per Sergio Perez in quella che, di fatto, è l’unica sessione di libere disputata nel venerdì giapponese. Il messicano segue a poca distanza il compagno di squadra Max Verstappen, tra loro poco meno di due decimi. Sono vicine, invece, le Ferrari, che sembrano avere del potenziale per il passo gara. La pioggia, però, ha impedito a tutte le squadre di poter effettuare una simulazione sui long run, tanto che alcuni, Red Bull compresa, non sono nemmeno scesi in pista. C’è ancora del lavoro da concludere nelle FP3, ma Perez sembra fiducioso: la squadra ha apportato diverse modifiche in vista del weekend giapponese, e Perez sembra essere sicuro che la RB20 possa riportarlo sul podio.

Perez: “Credo che la vettura abbia le carte in regola per essere davanti”

“Sfortunatamente non è stato un venerdì pieno, ma abbiamo comunque fatto il possibile. Purtroppo la pioggia non ci ha permesso di scendere in pista nelle FP2, non abbiamo potuto raccogliere ulteriori dati. Penso comunque che abbiamo già una buona base a disposizione, grazie a quanto fatto nelle FP2, dovremo cercare di azzeccare il bilanciamento per essere competitivi. Sono soddisfatto delle prestazioni, abbiamo fatto alcune modifiche prima della gara e sembrano andar bene – ha rivelato Checo – altre modifiche erano state fatto anche prima della seconda sessione, ma purtroppo non abbiamo potuto testarle. Le libere di domani saranno caotiche, tutti cercheranno di fare la simulazione gara per poi prepararsi alla qualifica, sarà una mattinata interessante. Restiamo comunque fiduciosi per questo weekend, credo che la vettura abbia le carte in regola per essere davanti”.