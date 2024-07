F1 | Williams beffate dal traffico nelle qualifiche di Budapest

F1 GP Ungheria Williams – 13° e 14° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant nella sessioni di qualifica valide per il Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Penalizzati dal traffico sul finale della Q3, i due portacolori della Williams non sono riusciti ad ottimizzare il potenziale della FW46, aspetto che li costringerà ad una gara di rimonta sull’angusto tracciato dell’Hungaroring.

Sargeant rammaricato per l’occasione sprecata

“Sono state delle qualifiche movimentate. Il primo giro con la pista un pò bagnata è andato bene, mentre nel secondo ho commesso un errore. Fortunatamente la squadra ha svolto un super lavoro e sono riuscito a riprendere in tempo la via della pista. Avevamo più ritmo in Q2, ma purtroppo ci siamo ritrovati spesso in aria sporca. Una situazione di questo tipo, all’Hungaroring, si paga a caro prezzo e così è stato per noi. Le gomme si surriscaldano e la performance non beneficia di tutto ciò. Sono deluso perchè con la squadra, oggi, sapevamo di poter ottenere di più. Ad ogni modo cercheremo di combattere nella corsa di domenica”.

Albon frustrato dopo le qualifiche in Ungheria

“Oggi sicuramente potevamo estrarre di più dalla vettura. In Q2 sono rimasto per parecchi giri intrappolato in aria sporca ed è stato difficile gestire il traffico delle altre vetture. In situazioni come quelle di oggi hai bisogno che tutto sia apposto e così non è stato. E’ frustrante, ovviamente, ma domani ci aspettiamo una gara molto lunga e un degrado importante che potrebbe giocare un ruolo chiave. Ci saranno molti pit stop e sarà importante tenersi in aria pulita. Finire la giornata in questo modo è stato frustrante, ma lavoreremo sodo in vista della corsa”.