F1 | Albon porta la Williams in zona punti nella domenica di Silverstone

F1 Williams GP Silverstone – Domenica di grande soddisfazione per Alexander Albon e la Williams a Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il thailandese, nonostante diversi intoppi al via, è riuscito a garantirsi un 10° posto che consente alla squadra di ottenere punti importanti per la classifica Costruttori. Poco più indietro Logan Sargeant: lo statunitense ha chiuso la domenica di gara in 11° posizione, sfiorando una top dieci che sarebbe stata importante soprattutto per il morale.

Albon ritorna in zona punti a Silverstone

“Ad inizio gara abbiamo avuto diversi contatti che mi hanno danneggiato l’ala anteriore. Onestamente ero un pò preoccupato. Dopo, però, devo dire che tutto è andato per il verso giusto. Sapevo che sarebbe arrivata la pioggia e che avremmo avuto una nuova opportunità per la zona punti. Dovevo solo restare paziente e non commettere errori. Per la maggior parte abbiamo fatto le scelte giuste, passando dalle slick alle intermedie e viceversa nei momenti corretti. L’ultimo pit stop è stato un pò lento, ma alla fine abbiamo ottenuto dei buoni punti”.

Sargeant guarda il bicchiere mezzo pieno

“Nel complesso è stata una buona giornata. Rispetto alle libere di venerdì pomeriggio siamo riusciti a posizionare la vettura nella giusta finestra di utilizzo. Avevamo un buon passo, soprattutto con le gomme slick. Poi, con le intermedie, abbiamo cominciato a faticare, soprattutto quando la pista andava asciugandosi di giro in giro. Siamo stati piuttosto sfortunati con la sosta prolungata di Alex che ci ha fatto perdere del tempo prezioso. Naturalmente, col senno di poi, forse avremmo potuto prendere un paio di decisioni diverse, ma credo che alla fine il risultato non sarebbe cambiato più di tanto. Nel complesso sono contento di come ho guidato questo fine settimana”.