Formula 1 | Verstappen investigato per ben tre impeding

Giornata disastrosa per Max Verstappen a Singapore. Oltre all’undicesimo posto in classifica, il campione olandese è in questo momento dai commissari per chiarire la sua posizione in ben tre investigazioni: nel primo caso, si è fermato alla fine della corsia box con il semaforo verde a pochi minuti dalla fine della Q1, creando anche problemi ai piloti che lo seguivano, tra i quali Leclerc e le due Mercedes. In queste occasioni, il pilota non può fermarsi così a lungo, circa una quindicina di secondi. Successivamente, nel giro di lancio si è scostato all’ultimo prima del passaggio di Sargeant, il quale era alla ricerca del tempo. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, l’impeding nei confronti di Tsunoda, il quale è stato costretto in Q2 ad abortire il suo giro proprio per il blocco del pilota Red Bull. Tre potenziali penalità dunque, che sommate alla posizione di partenza, potrebbero relegarlo in ultima fila.



