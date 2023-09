Mercedes | Hamilton sperava di lottare con le Ferrari per la pole position

E’ deluso Lewis Hamilton per il quinto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore. Il campione della Mercedes, considerando il bel risultato ottenuto da Russell, ossia la prima fila, sperava in qualcosa in più, specialmente per le tante modifiche apportate nel corso della notte sulla sua W14. La gara sarà sicuramente aperta a qualsiasi risultato, essendo il tracciato di Marina Bay meno scontato di quanto si possa inizialmente immaginare, e l’inglese guarderà la lotta là davanti pronto a cogliere ogni opportunità.

“Ieri la macchina si è comportata in modo incredibile e speravamo di sfidare le Ferrari con alcune modifiche – ha detto Hamilton. Nel corso della notte abbiamo fatto dei cambiamenti piuttosto importanti, ma non avevamo la velocità. Sono ovviamente deluso, soprattutto perché avevamo un ottimo pacchetto qui e George è riuscito a conquistare la prima fila. Domani però sarà un altro giorno, c’è molto per cui lottare e spero che George faccia una bella partenza così da mettere pressione alle Ferrari, sarebbe fantastico per lui ottenere la vittoria. Per quanto mi riguarda spingerò al massimo per rimontare e vedere come si svolgerà la gara davanti a me”.