Formula 1 | Verstappen cauto sulle possibilità di dominio a Singapore

Formula 1 GP Singapore Red Bull Verstappen – Tramite le colonne del sito ufficiale della Red Bull, Max Verstappen ha tracciato i propri obiettivi per il prossimo Gran Premio di Singapore, 16° prova del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come le caratteristiche della pista, unite alle altre temperature, potrebbero riservare un week-end ricco di sorprese, specialmente nelle zone di vertice della classifica. Una condizione importante che dovrà spingere la squadra a condurre un lavoro lineare e senza sbavature, in puro stile Red Bull. Nel corso della propria carriera, ricordiamo, Verstappen non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio a Marin Bay.

“Marina Bay è un circuito fantastico e quest’anno sarà interessante vedere come il nuovo layout della pista influenzerà il comportamento generale e l’assetto della vettura”, ha affermato il Campione del Mondo in carica della Red Bull. “Penso che i tempi sul giro saranno molto più veloci. Singapore sarà probabilmente il fine settimana più impegnativo delle prossime gare, dato che la posta in gioco è più alta su un circuito cittadino e la griglia è solitamente molto vicina, per non parlare del caldo e dell’umidità. L’anno scorso abbiamo avuto un fine settimana molto sfortunato, speriamo che quest’anno vada un po’ meglio. Faremo del nostro meglio per assicurarci di ottenere il massimo dei punti”.