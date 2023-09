Formula 1 | Perez, obiettivo conferma a Singapore dopo la vittoria della passata stagione

Formula 1 GP Singapore Red Bull Perez – Dopo la vittoria conquistata nella passata stagione, Sergio Perez spera di conquistare nuovamente il gradino più alto del podio nel prossimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano, autore di grande gara lo scorso anno, vuole sfruttare il potenziale della RB19 in un tracciato angusto e complesso come quello di Marina Bay, il quale potrebbe regalare diverse sorprese, soprattutto nelle zone di vertice della classifica.

“Non vedo l’ora di tornare a Singapore, la scorsa stagione è stata probabilmente una delle migliori gare della mia carriera”, ha affermato il messicano della Red bull. “Certo, mi piacerebbe ripetere la vittoria, ma sarà complicato. Il nuovo layout renderà la pista più veloce nel settore tre e ci sarà pioggia, quindi potrebbe essere divertente.

“Questo fine settimana disputerò la mia 250esima gara in Formula 1 e non avrei mai immaginato di correre così tante volte con una macchina di F1 quando ho iniziato la mia carriera. È stato un sogno e sono orgoglioso di aver rappresentato il Messico in tutto il mondo per così tanti anni. Mi piacerebbe regalargli un’altra vittoria questa domenica. Ho un casco unico per celebrare il momento e penso che sembrerà molto speciale sotto le luci di notte”, ha concluso.