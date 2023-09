F1 | Williams, Albon spera in un salto di qualità formato McLaren

Ottavo in Olanda e settimo a Monza, a punti per due volte consecutive, Alex Albon per rendimento è certamente uno dei piloti più in forma del momento e probabilmente di tutta la stagione 2023. Il pilota Williams, che a Grove si sta esprimendo ad altissimi livelli, ha parlato delle speranze a medio termine per la nobile scuderia inglese, prendendo ad esempio due team, McLaren e Aston Martin.

Secondo Albon la Williams deve provare a fare un salto di qualità netto, come quello fatto dalla Aston tra 2022 e 2023 o quello compiuto dalla McLaren con gli sviluppi della MCL60.

“Non è frustrante vedere McLaren o Aston essere migliorate così tanto, più semplicemente è il tipo di salto di qualità che vogliamo fare noi – le parole di Albon a RacingNews365.com –. La McLaren ci ha messo un anno per portare in pista un aggiornamento decisivo, la Aston ha sacrificato il 2022 per essere competitiva nel 2023, dobbiamo saper ragionare a lungo termine. Pensando alla nostra monoposto ci portiamo dietro una difficoltà (nello sfruttare gli pneumatici ndr) da anni ed è inutile ripetere sempre gli stessi concetti; dobbiamo più che altro chiederci quanti passi in avanti possiamo fare. Sistemare tutto è impossibile, ma abbiamo le potenzialità per mettere a posto molte cose, ed è questo il mio obiettivo”.